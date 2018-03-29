استقبل الكرواتي ديجان لوفرين مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، صديقه الدولي الوطني محمد صلاح وذلك في التدريبات اليوم بعد عودة اللاعب من فترة التوقف الدولية .

وتشهد تدريبات ليفربول الإنجليزى، مشاركة النجم محمد صلاح، عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطنى الذى أقيم فى سويسرا، استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا الصيف المقبل.

وكان صلاح أحرز هدفا فى خسارة المنتخب أمام البرتغال بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة الودية التى جمعتهما يوم الجمعة الماضى، بينما اكتفى بمشاهدة الهزيمة الثانية أمام اليونان بهدف دون مقابل من على مقاعد البدلاء.

ويستعد نادي ليفربول لخوض 4 مباريات مهمة خلال الفترة القادمة، حيث من المنتظر ان يواجهة كريستال بالاس بملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، ثم يستضيف مانشستر سيتي يوم الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ويوم 7 إبريل يواجه إيفرتون في الدربي بالدوري وبعد 3 أيام يلعب الإياب ضد "السيتيزينس".

ويحتل ليفربول المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 63 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.

ويقدم صلاح موسما استثنائيا مع الفريق فيتصدر ترتيب هدافي الدوري بـ28 هدفا ويأتي خلفه مباشرة هاري كين مهاجم توتنام الذي أحرز 24 هدفا.