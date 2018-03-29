اللجنة العامة رقم 17 ثاني أكتوبر: 37207 صوتا للسيسي مقابل 1604 لموسى

أعلنت اللجنة العامة رقم 17 دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر نتيجة فرز أصوات الناخبين المشاركين في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة المصرية 2018، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



وقال رئيس اللجنة المستشار وليد حسن حمزة، إن عدد المشاركين في العملية الانتخابية بلغ 44246 ناخبًا، من بين 144321 إجمالي من لهم حق التصويت في الانتخابات باللجنة، بنسبة مشاركة 30,66%.



وجاء عدد الأصوات الصحيحة 38811 صوتًا فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 5435 صوتًا.



وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على 37207 صوتًا بنسبة 95,9%، فيما حصل موسى مصطفى موسى على 1604 صوتًا من إجمالي عدد الناخبين، بنسبة 4,1%.