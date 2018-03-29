30% إجمالي الأصوات المشاركة في الانتخابات الرئاسية بقنا

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بمحافظة قنا، برئاسة المستشار محمد محمود، عن النتائج الأولية لفرز اللجان العامة، حيث بلغت نسبة التصويت 30.06% من إجمالي عدد الناخبين، وهم مليون و750 ألفا و16 ناخبا وناخبة، والأصوات الصحيحة منها 537057 صوتا والباطلة 26499 صوتا، حصل منها الرئيس عبدالفتاح السيسي 524988 صوتا بنسبة 97.75% مقابل 12069 صوتا لموسى مصطفى موسى بنسبة 2.25%.

وكانت نتائج المركز كالآتي، مركز قنا، حصل «السيسي» على 56646 صوتا مقابل 1591 صوتا لموسى مصطفى موسى، وكانت الأصوات الصحيحة 58237 صوتا، والباطلة 2511 صوتا، من إجمالي ناخبين 60748 ناخبا وناخبة.

وفي لجان بندر قنا، حصل عبدالفتاح السيسي على 41574 صوتا مقابل 1909 أصوات لموسى مصطفى موسى، وكانت الأصوات الصحيحة 43483 صوتا والباطلة 4297 صوتا من إجمالي ناخبين 47780 صوتا.

وفي مركز الوقف، حصل «السيسي» على 19111 صوتا مقابل 450 صوتا لموسى مصطفى موسى، وكانت الأصوات الصحيحة 19561 صوتا والباطلة 1044 صوتا، من جملة 20605 أصوات.

أما في مركز فرشوط، حصل «السيسي» على 38924 صوتا مقابل 937 صوتا لموسى مصطفى موسى، وكانت الأصوات الصحيحة 39861 صوتا والباطلة 1783 صوتا من إجمالي 41644 ناخبا.

وفي مركز نجع حمادي، حصل «السيسي» على 100347 صوتا مقابل 2233 صوتا لموسى مصطفى موسى، وكانت الأصوات الصحية 102580 صوتا والباطلة 4203 أصوات من إجمالي 106783 ناخبا.

وفي مركز نقاده، حصل «السيسي» على 33234 صوتا مقابل 869 صوتا لموسى مصطفى موسى، وكانت الأصوات الصحيحة 34123 صوتا والباطلة 1653 صوتا، من إجمالي 35776 ناخبا.

أما في مركز قوص، حصل «السيسي» على 72279 صوتا مقابل 226 صوتا لموسى مصطفى موسى، وكانت الأصوات الصحيحة 72505 أصوات والباطلة 3763 صوتا، من إجمالي 76268 ناخبا.

وفي مركز دشنا، حصل «السيسي» على 55139 صوتا مقابل 1440 صوتا لموسى مصطفى موسى، وكانت الأصوات الصحيحة 56579 صوتا والباطلة 2512 صوتا، من إجمالي 59091 ناخبا.

أما مركز قفط، حصل «السيسي» على 20401 صوت مقابل 906 أصوات لموسى مصطفى موسى، وكانت الأصوات الصحيحة 21307 أصوات والأصوات الباطلة 1711 صوتا، من جملة 23018 صوتا.

وأخير في مركز أبوتشت السيسى حصل على 87313 صوت مقابل 1508 صوت لموسى مصطفى موسى وكانت الأصوات الصحيحة 88821 صوت الباطلة 3022 صوت و الناخبين 91843 ناخب.