قال اللواء رشدي عبد الرشيد، إن شركات النيل العامة للطرق حققت أعلى إيرادات في تاريخها بلغت 4.7 مليار جنيه بزيادة 1.2 مليار جنيه عن العام المالي السابق، كما حققت الشركات التابعة فائضا قدره 162 مليون جنيه بزياده قدرها 98 مليون جنيه عن العام المالي السابق.

وأضاف رئيس الشركة القابضة، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، خلال اجتماع الجمعيات العمومية لثلاث من شركات النيل للطرق لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2017 بحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الوزراء، أن الشركات التابعة لوزارة النقل تشارك في تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، بتطوير طريق «القاهرة /أسيوط» الغربي، وازدواج طريق «أسيوط / سوهاج / البحر الأحمر»، وازدواج طريق «سفاجا / مرسى علم»، وطريق «أكتوبر / الواحات»، وكوبري وطريق نفق الشهيد أحمد حمدي، بإجمالي 3 مليارات جنيه.

وتابع أن عددا كبيرا من المشروعات تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، أبرزها المشاركة في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للمشروع القومي للطرق بتنفيذ ازدواج طريق «سوهاج / البحر الأحمر»، وطريق «شبرا / بنها» الحر، والطريق الدائري الإقليمي، وطريق «القاهرة/ السويس».

من جانبه، أكد علي عياد، رئيس النيل العامة لإنشاء الطرق، أن شركته حققت أعلى إيرادات في تاريخها بواقع 2 مليار و484 مليون جنيه، بزيادة قدرها 69% عن العام الماضي، كما حققت فائضا بلغ 92.8 مليون جنيه مقابل 60 مليون العام الماضي، لافتا إلى أنه سيتم توزيعه كأرباح على العاملين، وبلغت قيمة الأجور المنصرفة للعاملين 210 مليون جنيه مقابل 142 مليون جنيه عن العام المالي السابق.

وأوضح «عياد»، أن الشركة تمكنت في عام 2017 من تسليم 36 مشروعا نهائيا و19 مشروعا ابتدائيا، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه، لجهات إسناد مختلفة منها الهيئة العامة للطرق والكباري، والسكة الحديد، ومينائي الإسكندرية ودمياط، والقوات المسلحة، منوها إلى إنفاق 50 مليون جنيه في شراء معدات جديدة لتدعيم أسطولها، كما أنفقت 112 مليون جنيه في تحديث معداتها وسيارتها للمشاركة في تنفيذ المشروع القومي للطرق، علاوة على إصلاح ورفع كفاءة أسطول من السيارات والمعدات التي كان من المفترض تخريدها لإنقضاء عمرها الافتراضي بقيمة 171 مليون جنيه.

فيما قال حلمي زيدان، رئيس شركة النيل العامة للطرق الصحراوية، إنه تم تحقيق إنتاج 706 ملايين جنيه بزيادة 106 ملايين، بصافي ربح 9 ملايين جنيه، كما تم إنجاز قطاع الطريق الدائري الإقليمي، ومعالجة آثار السيول بطريق «سوهاج / البحر الأحمر»، وطريق مطار الأقصر، منوها إلى استمرار سياسة تدعيم أسطول معدات الشركة للاعتماد على التنفيذ الذاتي بالعمليات، وتحقيق معدلات إنتاج تفوق معدلات السنوات السابقة بخلاف خطة إصلاح المعدات القديمة.

أما محمود الجيشي، رئيس شركة للإنشاء والرصف، فقد أشار إلى أن الشركة حققت 519 مليون جنيه إنتاج بزيادة 19 مليون جنيه عن المستهدف، كما بلغت الإيرادات 532 مليون مقابل 445 مليون جنيه عن العام السابق.

وأكد «الجيشي»، أن الشركة بدأت في تنفيذ خطوات إيجابية للنهوض بدعم القابضة للطرق وهيئة الطرق بتنفيذ 5 مشروعات جديدة بقيمة 727 مليون جنيه، كذلك التعاون مع هيئة السكة الحديد ووزارة الإسكان، وجدولة المديونيات والتصالح مع المقاولين وسداد مستحقات البنوك.