أتلتيكو مدريد يستهدف ديبالا في الصيف المقبل

يعتبر الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم ،في مقدمة الصفقات التي يسعى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لإبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حسبما أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس.

ذكرت صحيفتا (ماركا) و(دياريو جول) الإسبانيتان وكذلك محطة (أوندا سيرو) الإذاعية الإسبانية أن ديبالا في طريقه للانتقال إلى ملعب (واندا ميتروبوليتانو) معقل فريق العاصمة الإسبانية في الصيف المقبل.

أشارت تلك التقارير إلى أن إدارة أتلتيكو ترى أن ديبالا هو البديل الأمثل للمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي من المنتظر أن يرحل عن أتلتيكو في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، غير أن مسؤولي يوفنتوس يرغبون في تحقيق أكبر عائد مادي من بيع نجم منتخب الأرجنتين.

وتردد أن أندريا بيرتا، مدير الكرة في أتلتيكو، توصل لاتفاق مع شقيق ديبالا على انتقال اللاعب لصفوف الفريق الإسباني بعقد لمدة خمسة أعوام.

من المرجح أن تطلب إدارة يوفنتوس مبلغا يتراوح من 150 إلى 200 مليون يورو للتخلي عن خدمات ديبالا، لكن أتلتيكو ربما يقوم بإدخال مدافعه ستيفان سافيتش في الصفقة، من أجل تخفيض المقابل المادي.

يذكر أن ديبالا، الذي يعد أحد أفضل لاعبي الدوري الإيطالي والأعلى راتبا حاليا، قام بتجديد تعاقده مع يوفنتوس في أبريل عام 2017.