مؤشرات أولية: «السيسي» يحصد 38924 صوتا و«موسى» 937 في لجنة فرشوط العامة بقنا

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أعلن المستشار عصمت العايدي رئيس اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية بمركز فرشوط التابع لمحافظة قنا حصول المرشح عبد الفتاح السيسي على 38 ألفا و924 صوتا بنسبة 97.2 %، فيما حصل المرشح "موسي مصطفي موسى" على 937 صوتا بنسبة 2.5 %.

وقال العايدى إن إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية في 27 لجنة فرعية على مستوى مركز فرشوط بلغ 111 ألفا و 992 ناخبا وناخبة، حضر منهم 41 ألفا و644 ناخبا وناخبة بنسبة 37.2 %.

وأوضح أن المرشح عبد الفتاح السيسي على 38 ألفا و924 صوتا بنسبة 97.2 %، فيما حصل المرشح "موسى مصطفي موسى" على 937 صوتا بنسبة 2.5 % .. مشيرا إلى أن إجمالي عدد الأصوات الباطلة بلغ 1783 صوتا.