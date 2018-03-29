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نشرت وزارة الدفاع المصرية على حسابها بموقع «يوتيوب» مقطع فيديو لمشاركة عناصر من القوات المسلحة في التدريب المشترك مع 23 دولة «درع الخليج 1»، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

وتشارك القوات المسلحة المصرية في هذا التدريب بعناصر من قواتها الخاصة والبحرية والصاعقة والمظلات، إضافة إلى القوات الجوية.

وأكدت الوزارة أن «درع الخليج 1» من أكبر المناورات المشتركة في المنطقة، التي توفر بيئة غنية بالخبرات التكتيكية والميدانية المتبادلة بهدف تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد لتخطيط وتنفيذ عمليات جوية وبحرية وبرية مشتركة لحماية المصالح الحيوية ومكافحة الإرهاب.