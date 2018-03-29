مؤشرات أولية: السيسي يحصد 45090 صوتا مقابل 2053 لموسي بجنوب سيناء

أسفرت نتائج الفرز للانتخابات الرئاسية التي أجريت بمحافظة جنوب سيناء داخل 18 لجنة فرعية في 15 مقر انتخابي تشمل كل مدن محافظة جنوب سيناء التسع عن فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على منافسه موسى مصطفي بفارق 43037.



وحصل السيسي على 45090 صوتًا مقابل حصول منافسه على 2053 صوتًا من إجمالي أصوات المحافظة التي بلغت 101742 صوتًا.



وبلغ عدد الحضور 52521 ناخب والأصوات الصحيحة 47143 صوتًا والباطلة 5378، وحصل السيسي على نسبة 95.6% من إجمالي أصوات المواطنين وحصل منافسه موسى على 2053 بنسبة تصويت 4.4% من إجمالي الناخبين.