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مؤشرات أولية: السيسي يحصد 45090 صوتا مقابل 2053 لموسي بجنوب سيناء

تصوير -لبني طارق
تصوير -لبني طارق
كتبت – رضا الحصري:
نشر فى : الخميس 29 مارس 2018 - 4:22 ص | آخر تحديث : الخميس 29 مارس 2018 - 4:22 ص
أسفرت نتائج الفرز للانتخابات الرئاسية التي أجريت بمحافظة جنوب سيناء داخل 18 لجنة فرعية في 15 مقر انتخابي تشمل كل مدن محافظة جنوب سيناء التسع عن فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على منافسه موسى مصطفي بفارق 43037.

وحصل السيسي على 45090 صوتًا مقابل حصول منافسه على 2053 صوتًا من إجمالي أصوات المحافظة التي بلغت 101742 صوتًا.

وبلغ عدد الحضور 52521 ناخب والأصوات الصحيحة 47143 صوتًا والباطلة 5378، وحصل السيسي على نسبة 95.6% من إجمالي أصوات المواطنين وحصل منافسه موسى على 2053 بنسبة تصويت 4.4% من إجمالي الناخبين.

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