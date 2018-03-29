قال علي عيسى، رئيس الجمعية المصرية لرجال الأعمال، إن مصر لا زالت في المعركة التي بدأتها منذ 4 سنوات؛ لاستعادة هيبة الدولة ومكافحة الإرهاب، مقارنًا بين الوضع الأمني عام 2012 والوضع الراهن.

وأضاف «عيسى»، في لقائه ببرنامج «نهاية الأسبوع»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مساء الخميس، أن على الرئيس عبد الفتاح السيسي العمل على 4 ملفات بالتوازي خلال الفترة المقبلة، في مقدمتهم الملف الأمني ثم الاقتصادي والاجتماعي والخدمي موضحًا أن الأمني هو أساس تحقيق التنمية في المجالات الأخرى.

وتابع أن الطفرة التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في البنية التحتية للدولة، فتحت المجال للاستثمار وتغيير القوانين و خلق مناخ تشريعي جديد؛ لمواكبة عمليات التنمية، مضيفًا أن الجمعية نادت بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، من أجل تحقيق الاستمرارية في المشروعات التنموية واستقرار الوضع الأمني.