سحر نصر عن قانون خدمات النقل البري: «هدفنا تقديم أفضل خدمة بأقل سعر»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن الهدف من مشروع قانون خدمات النقل البري باستخدام التكنولوجيا، مشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية وفرص العمل وأفضل خدمة بأفضل سعر.

وأضافت «نصر»، خلال الاجتماع المشترك للجان النقل والمواصلات والشؤون الاقتصادية والأمن القومي في البرلمان: «كان في حوار مجتمعي وحرصنا على استطلاع رأي المواطنين والشركات والعاملين والخدمات المماثلة التي يقدمها التاكسي وتشاور مع دول مختلفة وضعت إطار تشريعي منظم.

وتابعت: «حاولنا وضع إطار منظم واقتصاد رسمي وأمان أكبر لأولادنا، هدفنا تقديم أفضل خدمة باقل سعر وخلق مناخ تنافسي لتقديم أحسن خدمة».

وأوضح المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب، أن التطور التكنولوجي أحدث تطورات اقتصادية وأنماط متعددة منها عدم امتلاك الشركات لرؤوس أموال وأعمال وإنما شراكات أفراد لأموالهم ومجهودهم، مضيفا: «الاقتصاد التشاركي سببه ثورة تكنولوجية».

وقال إن القانون يعد ويناقش منذ نحو عامين في أروقة الحكومة.