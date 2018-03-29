فوز «السيسي» بنسبة 43% كنتائج أولية بأسيوط

قال المستشار عاطف عباس رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بمحافظة أسيوط، إن النتائج الأولية لفرز لجان محافظة أسيوط، أسفرت عن حصول المرشح عبدالفتاح السيسي على 935091 صوتًا مقابل حصول المرشح موسى مصطفى موسى على 41179 صوتًا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 37537 صوتًا مقابل 976270 صوتًا صحيحًا من إجمالي عدد المصوتين وهم 1013807 ناخبين.

وأوضح رئيس اللجنة، أن النتائج الأولية لمركز أبوتيج، أسفرت عن حصول المرشح عبدالفتاح السيسي على 65775 صوتًا مقابل حصول المرشح موسى مصطفى على 3061 صوتًا، والباطلة 5942 صوتًا من إجمالي عدد الاصوات 74779 صوتًا، وفي مركز منفلوط أسفرت نتائج الفرز عن حصول المرشح عبدالفتاح السيسي على 96147 صوتًا والمرشح موسى مصطفى على 3990 صوتًا، والأصوات الباطلة 9665 صوتًا من إجمالي عدد الأصوات بالمركز 100137 ناخبًا، وفي مركز أبنوب حصل السيسي على 87781 صوتًا وموسى مصطفى على 3465 صوتًا، والأصوات الباطلة 6944 صوتًا من إجمالي 98190 صوتًا، وفي مركز الفتح حصل السيسي على 66857 صوتًا وموسى على 2633 صوتًا، والباطلة 5517 صوتًا من إجمالي عدد الأصوات 75007 ناخبين، وفي مركز الغنايم أسفرت النتائج عن حصول السيسي على 28859 صوتًا مقابل حصول موسى مصطفى على 1516 صوتًا والأصوات الباطلة 4666 صوتًا من إجمالي عدد الأصوات 35041 صوتًا، وفي دائرة قسم أول أسيوط حصل السيسي على 35756 صوتًا وموسى مصطفى حصل على 369 صوتًا، والباطلة 892 صوتًا من إجمالي أعداد الناخبين 37017 ناخبًا،

وفي دائرة قسم ثان أسيوط، أسفرت النتائج عن حصول السيسي على 45673 صوتًا مقابل حصول موسى مصطفى على 2093 صوتًا وعدد الأصوات الباطلة 7126 صوتًا من إجمالي الأصوات 47766 صوتًا.

وفي مركز القوصية، أسفرت النتائج على حصول السيسي على 100854 صوتًا وموسى مصطفى 472 صوتًا والأصوات الباطلة 8695 صوتًا من إجمالي عدد الأصوات 114269 صوتًا.

وأوضح رئيس اللجنة في تصريحات صحفية عقب انتهاء الفرز، أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية والمقيدين بجداول أسيوط يبلغ 2 مليون و563 ألفًا و259 ناخبًا يشرف عليها 750 قاضيًا من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية التي جرت في 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة في 497 مركز انتخابي يمثلون 599 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 13 مركز إداري وحي، بالإضافة إلى ندب 4193 من موظفي المحاكم والنيابات وهيئات ومديريات الخدمات بالمحافظة؛ لمساعدة القضاة المشرفين على تلك اللجان.

من جانبه قال الدكتور علي مهران منسق جمعية «من أجل مصر» بأسيوط، إن غرفة عمليات الجمعية المركزية قامت بتجميع عدد الأصوات من أعضاء اللجان الفرعية ومندوبينهم بجميع لجان القرى والمدن، والتي أسفرت النتيجة الأولية عن حصول محافظة أسيوط على فوز السيسي بنسبة تتعدى 43% كنتيجة أولية، موضحًا أنه ربما تكون هناك أخطاء في التعداد نتيجة زيادة الأصوات الباطلة.