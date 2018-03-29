تعيين دفعة جديدة من العاملين بوزارة الآثار في المناصب القيادية

أصدر وزير الآثار الدكتور خالد العناني قرارًا بتعيين إلهام صلاح الدين رئيس الإدارة المركزية لشئون المتاحف الأثرية والتاريخية، بالإضافة إلى تكليفها بالعمل رئيسًا لقطاع المتاحف بوزارة الآثار.

كما أصدر وزير الآثار قرارًا بتعيين الدكتورة نادية خضر، والتي تشغل حاليًا منصب المشرف على متاحف الإسكندرية ورشيد ومدير عام المتحف اليوناني الروماني، رئيسًا للإدارة المركزية للآثار المصرية واليونانية والرومانية لآثار الوجه البحري وسيناء والساحل الشمالي.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتعيين دفعات من العاملين بها في عدد من المناصب القيادية؛ لتحسين منظومة العمل القيادي والإداري للوزارة.

وحصلت إلهام صلاح على درجة الماجستير في الدراسات المتحفية من جامعة حلوان، وبدأت مسيرتها العملية كأمين متحف بالمتحف المصري بالتحرير، حيث أنجزت العديد من المشاريع الخاصة بالمتحف وتأسيس القسم التعليمي به، وشغلت في 2014 منصب مدير عام المتاحف الإقليمية، حتى كلفت بالقيام بأعمال رئيس قطاع المتاحف.

أما دكتورة «خضر» فحصلت على درجة الدكتوراة في مجال علم الآثار المصرية عام 2012 من جامعة الإسكندرية، وعملت رئيس قسم الآثار المصرية بمتحف إسكندرية القومي، ثم وكيل للمتحف، حتى شغلت منصب مدير عام متحف إسكندرية القومي والمتحف اليوناني الروماني، كما أشرفت على متاحف إسكندرية ومتحف رشيد.