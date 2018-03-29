«الشروق» ترصد 12 ساعة عواصف وأتربة أغلقت طرق الجمهورية أمام حركة المرور

عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

ضربت عاصفة ترابية عدد من محافظات الجمهورية والتي أثرت بشكل كبير في إعاقة الرؤية على الطرق والميادين وخاصة الطرق الصحراوية والمهمة والسريعة، وخوفًا من وقوع حوادث طرق فإن إدارة المرور بقيادة اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور، وجه مديريات الأمن وإدارات المرور على مستوى الجمهورية بغلق الطرق التي تصعب الرؤية من خلالها للحد من حوادث الطرق.

وقال مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، إن الإدارة العامة للمرور بمجرد ضرب العاصفة الترابية عدد من المحافظات خاطبت غرف عمليات إدارات المرور على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الطرق وغلقها إذا استدعى الأمر خوفا من وقوع حوادث طرق.

وأضاف المصدر الأمني، أن إدارات المرور أغلقت مجموعة من الطرق من بينها غلق طريق «سوهاج-سفاجا»، «قنا-البحر الأحمر»، «المنيا-البحر الأحمر».

كما أغلقت إدارات مرور قنا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد والأقصر وأسوان، الطريق الصحراوي الشرقي والغربي بسبب وجود عواصف رملية ورياح محملة بالأتربة ما يعيق الرؤية.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم والحد من الحوادث، مؤكدة أنه سيتم فتح الطريق فور تحسن الأحوال الجوية.

ونصحت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات والإرشادات للحد من الحوادث والحفاظ على سلامتهم، التي تتضمن السير بسرعات منخفضة والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق، ومضاعفة مسافة الأمان بين السيارات «لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم» وتفادي الاستخدام المفاجئ للفرامل، واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، وعدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز، وعدم استخدام التليفون المحمول.

كما نصحت قائدي السيارات بإغلاق نوافذ السيارة أثناء القيادة، واستخدام الإضاءة والأنوار العالية، والتأكد من صلاحية الإطارات قبل بدء الرحلة، في حال تعطل السيارة، على قائدها الوقوف جانب الطريق وعدم البدء في صيانتها إلا بعد زوال العاصفة الترابية.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أنه تم تعزيز كافة الطرق والدفع بسيارات الإغاثة والتدخل السريع على كافة الطرق والمحاور السريعة والرئيسية، مضيفة أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي الاستغاثات وبلاغات المواطنين.

وأكد المصدر الأمني، أن الأحوال الجوية شهدت صباح اليوم تحسنات جوية وازوال العاصفة الترابية من أمام السيارات ووضوح الرؤية بالنسبة لقائدي السيارات، مضيفًا أنه تم فتح الطرق أمام حركة السير بعد غلق دام لأكثر من 12 ساعة.