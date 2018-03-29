تأجيل الدراسة بمدارس الأقصر لسوء الأحوال الجوية

أعلن الدكتور محمد بدر، محافظ الاقصر، تأجيل الدراسة اليوم الأربعاء، بسبب سوء الأحوال الجوية، ووجود رياح شديدة محملة بالأتربة تعوق الرؤية وتؤثر على حركة المرور، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف حركة الملاحة النهرية بين محافظتى الأقصر وأسوان.



وأعلن محافظ الأقصر حالة الطوارىء بين مختلف القطاعات الحكومية بالمحافظة، وفي مجالس المدن والقرى، تحسبا لأي أحداث طارئة يمكن أن تتعرض لها المحافظة نتيجة شدة الرياح.



كما أعلن اللواء طارق علام، مدير أمن الأقصر، حالة الاستنفار بين قوات الحماية المدنية، وطلب من العميد محمد صلاح، مدير شرطة المرور، تشديد الرقابة على كافة الطرق، وبخاصة الطرق الصحراوية والسريعة، ونشر خدمات لتوعية السائقين بسبل الحماية من الحوادث في ظل ظروف الطقس المتقلب والالتزام بالسرعات المقررة حتى لا يتعرض السائقين للحوادث.