أعلنت اللجنة العامة رقم 16 دائرة قسم شرطة أول أكتوبر نتيجة فرز أصوات الناخبين المشاركين في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة المصرية 2018، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



وقال رئيس اللجنة المستشار أحمد عطية محمد، إن عدد المشاركين في العملية الانتخابية بلغ 21131 ناخبًا، من بين إجمالي 76424من لهم حق التصويت في الانتخابات باللجنة.



وجاء عدد الأصوات الصحيحة 19030 صوتًا فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 2101 صوتًا.



وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على 18407 صوتًا، فيما حصل موسى مصطفى موسى على 623 صوتًا من إجمالي عدد الناخبين.