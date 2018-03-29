جامعة كفر الشيخ تنظم احتفالا لعيد الأم

أقيم اليوم حفل مسابقة الأم المثالية بجامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور ماجد القمري رئيس الجامعة، وذلك في ضوء الاحتفال بعيد الأم، وبحضور أ.د علي أبوشوشة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د عبدالرازق دسوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والطلاب.

وصرح القمري أن هذا الاحتفال، هو اعتراف بما تقوم به المرأة بإخلاص من أعمال للنهوض بأسرتها، ومن ثم الارتقاء بمجتمعها، ودورها العظيم في حياة أبنائها، فالأمّ هي الحجر الأساسيّ لتكوّن الأسرة، إذ تقوم بالعديد من التضحيات لأطفالها وعائلتها، حيث يرتكز مفهوم الأم على الحب غير المشروط لمن حولها

وتم خلال الاحتفالية تقديم بعض الفقرات الفنية والترفيهية عن الأم من طلاب جامعة كفرالشيخ كالعزف والغناء والشعر والتي أثارت إعجاب السادة الحضور، وسيتم إعلان النتائج وأسماء الفائزات بالمسابقة وتكريمهن من قبل السيد رئيس الجامعة خلال الإسبوع المقبل.