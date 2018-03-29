يشارك عازف الجيتار وحيد ممدوح، في الاحتفال بذكرى الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، والذي تقيمه دار الأوبرا المصرية، 8 مساء غدا الجمعة، على المسرح الكبير تحت اسم «حفل العندليب الأسمر»، وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو دكتور محمد إسماعيل الموجي، بمشاركة نجوم الأوبرا منهم أحمد عفت وأحمد سعيد ونهى حافظ ومحمد شوقي ومي حسن ومحمد حسن، ويقوم منذ 3 أيام ببروفات مكثفة مع الفرقة الموسيقية لعدد طويل من الساعات.

ويقدم «وحيد»، مقطوعتين موسيقيتين يقدمهما لأول مرة بعد أن أعاد صياغتهما وفقا لرؤيته الموسيقية، والتي تتناسب مع آلة الجيتار وهما «كنت فين» التي غناها العندليب عام 1957، وهي من كلمات حسين السيد وألحان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، أما الأغنية الثانية فهي «شغلوني» والتي غناها في فيلم أيام وليالي وهو فيلم مصري إنتاج سنة 1955، من إخراج هنري بركات وبطولة عبد الحليم حافظ وإيمان وأحمد رمزى، وهي من كلمات حسين السيد وألحان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب أيضا.

وأكد «وحيد»، أنه سيقدم رؤية جديدة لهاتين الأغنيتين، ليفاجأ بها الجمهور كما فعل العام الماضي عندما قدم «بلاش عتاب».