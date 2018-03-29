ماي ترحب بقرار ترامب طرد دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة

رحبت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، بقرار طرد 60 دبلوماسيا روسيا من الولايات المتحدة ردا على حادثة تسميم العميل الروسي المزدوج السابق، سيرجي سكريبال، في بريطانيا.



ووفقا لبيان صدر عن الحكومة البريطانية، قالت ماي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مكاملة هاتفية جمعتهما الأربعاء، إن الحكومة الأمريكية اتخذت "ردا قويا للغاية".



وأعربت ماي أيضا عن ترحيبها باتساع دائرة الرد الدولي، مشيرة إلى أن 26 دولة أعلنت عن طرد دبلوماسيين روس.



وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن ماي وترامب اتفقا على "تفكيك شبكات التجسس الروسية" في بريطانيا والولايات المتحدة.



ومن ناحية أخرى، رحبت ماي بإعفاء بلادها مؤقتا من رسوم ترامب على واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، وأعربت عن تطلعها إلى إجراء "محادثات بناءة" بشأن إعفاء دائم.