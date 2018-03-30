نيشان يعرض «الكاريزما الإعلامية» فى منتدى الشارقة

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نظم نادى الشارقة للصحافة، التابع للمكتب الإعلامى لحكومة الشارقة، مساء أمس، جلسة حوارية بعنوان «الكاريزما الإعلامية»، وذلك ضمن فاعليات اليوم الأول من الدورة السابعة للمنتدى الدولى للاتصال الحكومى، المنعقد تحت شعار «الألفية الرقمية إلى أين» فى مركز إكسبو الشارقة.

وناقشت الجلسة، التى قدمها الإعلامى اللبنانى نيشان، مفهوم وأهمية الكاريزما الإعلامية، وكيفية التأثير الإيجابى للإعلامى ومسئول الاتصال الحكومى، والمهارات التى ينبغى توفرها فى المحاور الجيد.

وأوضح نيشان أن الكاريزما الإعلامية، هى السمة الأهم للتأثير فى الآخرين، ويجب على الإعلامى الناجح التحلى بها لإقناع الجمهور وإيصال الرسائل الاتصالية بشكل واضح وشفاف ودقيق.

وشهدت الجلسة حضورا كبيرا من الشباب والمتخصصين والمهتمين بقطاع الإعلام، ولاقت تفاعلا كبيرا وتبادلا للأسئلة ووجهات النظر حول مفاهيم ومقومات الكاريزما.

وأعرب نيشان عن سعادته بالمشاركة فى فاعليات الدورة السابعة من المنتدى الدولى للاتصال الحكومى متقدما بالشكر إلى نادى الشارقة للصحافة على دعوته لتلك الجلسة الهامة.

وينظم النادى على هامش فاعليات المنتدى الدولى للاتصال الحكومى جلسات حوارية وورش عمل تماشيا مع المواضيع والمحاور الرئيسية التى يناقشها المنتدى، لخدمة مفاهيم التواصل الإيجابى الفعال ومواكبة تطوراته.