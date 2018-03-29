يستمر النجم نبيل الحلفاوي في مشاركته في عرض "اضحك لما تموت"، من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، ليعود للمسرح بعد غياب دام 20 عاما، حيث يعرض العرض أيام الخميس والسبت في تمام التاسعة مساء، وأيام الجمعة والأحد ماتينيه في تمام السابعة والنصف، وسط إقبال جماهيري كبير، حيث يرفع المسرح لافتة كامل العدد في معظم ليالي عرضه.

ويقول الفنان نبيل الحلفاوي أن عودته للمسرح بعد غياب 20 عاما ليست فقط مجرد عودة للأعمال المسرحية، بل هي "عودة لبيتي" على حد قوله، وقد بذل مجهودا كبيرا في اتخاذ قرار العودة مرة أخرى للوقوف على خشبة لمسرح التي تعلم ونشأ بها على كل تقاليد المسرح الراسخة منذ دراسته بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وهو من أحب الأماكن إلى قلبه.

وأضاف الحلفاوي أن الإقبال الجماهيري قد فاق توقعاته، حيث إنه على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها المواطن إلا أنه ما زال موجودا وحاضرا في المسرح، فمن الواضح أن الجمهور متعطش للمسرح خاصة للأعمال الجيدة، وأعرب عن سعادته بهذا الإقبال الكبير.

يذكر أن "اضحك لما تموت" كان قد تم افتتاحه مع بداية شهر فبراير الماضي، وهو من بطولة نبيل الحلفاوي، محمود الجندي، سلوي عثمان، إيمان إمام، تامر الكاشف، زكريا معروف، ديكور محمود الغريب، ملابس نعيمة عجمي، موسيقي هشام جبر، استعراضات شيرين حجازي، من تأليف لينين الرملي، إخراج عصام السيد.