الشرطة الإيطالية تلقي القبض على 5 أشخاص لصلتهم بمنفذ هجوم دهس ببرلين

قالت الشرطة الإيطالية اليوم الخميس، إنه جرى إلقاء القبض على 5 أشخاص لصلتهم بأنيس العمري منفذ الهجوم في سوق ببرلين في روما ومدينة لاتينا القريبة.

وكتبت الشرطة في تغريدة لدى إصدارها مقطع فيديو يظهر بعض بطاقات الهوية المزورة، التي تم العثور عليها، «أحد الذين تم إلقاء القبض عليهم كان من المقرر أن يقدم وثائق مزورة لأنيس للسماح له بمغادرة إيطاليا».

وكان «العمري»، وهو تونسي تم رفض طلب لجوئه، وقد قتل 12 شخصًا في 19 ديسمبر 2016، بعدما اصطدم بشاحنته بسوق في عيد الميلاد، وبعد 4 أيام، اعترضته دورية شرطة بالقرب من مدينة ميلانو في إيطاليا وقتلته.

ويشار إلى، أن مدينة لاتينا تقع على بعد 70 كيلومترًا جنوب شرق روما، وقالت الشرطة اليوم إنها قامت بالبحث في منازل في مدن روما ولاتينا وكاسيرتا ونابولي وماتيرا وفيتربو.

يذكر، أن هذه ثالث عملية لمكافحة الإرهاب تتم في إيطاليا خلال 3 أيام، وذلك عقب القبض على مدرس متشدد في مدينة فودجا أمس الأول الثلاثاء، كما تم اعتقال شخص آخر يشتبه في كونه إرهابي من «الذئاب المنفردة» في مدينة تورينو أمس الأربعاء.

وكان وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، قد قال في حوار مع صحيفة لا ريبوبليكا، إن مواقع تنظيم «داعش» على شبكة الإنترنت أشارت إلى روما منذ ما لا يقل عن 4 أو 5 أشهر، على أنها هدف «رمزي للغاية».