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السبت.. مكتبة مصر العامة تحتفل بمرور 23 عاما على افتتاحها

شيماء شناوي
نشر فى : الخميس 29 مارس 2018 - 10:47 ص | آخر تحديث : الخميس 29 مارس 2018 - 10:47 ص

تنظم مكتبة مصرالعامة، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، حفلا بمناسبة مرور 23 عاما على افتتاحها، وذلك في الثانية عشر والنصف ظهر السبت 31 مارس، بحضور إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة.

وتبدأ فعاليات الحفل بعزف النشيد الوطني، ويعقبه كلمة افتتاحية للسفير عبد الرؤوف الريدي، رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة.

وتضم الاحتفالية عدد من الفعاليات المتنوعة بالتعاون مع مكتبات مصر العامة الإقليمية وهيئة قصور الثقافة، ومنها: عرض لفرقة الموسيقى العربية بالتعاون مع فرع المكتبة ببورسعيد، ويليه فقرة فنية تقدمها فرقة النيل للآلات الموسيقية بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، بالإضافة إلى عرض لفرقة الكورال الغنائي وفرقة الدراما الحركية التابعة لفرع المكتبة بدمياط، وكذلك عرض لفرقة السمسمية التابعة لفرع المكتبة بالإسماعيلية.


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