قاض أمريكى يرفض إسقاط دعوى تتهم السعودية بدعم هجمات 11 سبتمبر

• القرار يشمل قضايا رفعتها أسر القتلى ونحو 25 ألف مصاب ضد المملكة وعدد من شركات التأمين

رفض قاض أمريكى، اليوم، طلب المملكة العربية السعودية إسقاط دعاوى بالولايات المتحدة تتهم المملكة بالمساعدة فى التخطيط لهجمات 11 سبتمبر عام 2001 وتطالبها بتعويضات للضحايا.

وقال القاضى جورج دانيالز بالمحكمة الجزئية الأمريكية فى مانهاتن إن مزاعم رافعى الدعاوى «توفر أساسا معقولا» له لتأكيد الاختصاص بنظر الدعاوى بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الصادر فى عام 2016، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف دانيالز إن بوسع مقدمى الشكاوى محاولة إثبات أن السعودية مسئولة عن الأنشطة المزعومة لفهد الثميرى، إمام مسجد الملك فهد فى كاليفورنيا، وعمر البيومى الذى يقال إنه ضابط مخابرات. واتهم الاثنين بمساعدة اثنين من منفذى الهجمات على بدء الإعداد لها.

ويشمل قرار دانيالز دعاوى رفعها ضد السعودية أسر القتلى ونحو 25 ألف مصاب وعدد من الشركات التجارية وشركات التأمين. فيما قضي فى قرارين بعدم الاختصاص في نظر شكواهم ضد البنك الأهلى التجارى ومصرف الراجحى السعوديين، ومجموعة بن لادن السعودية، حيث اتهم المدعون تلك المؤسسات بتقديم دعم مادى عن علم لتنظيم القاعدة لتنفيذ الهجمات.

وسئل رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز خلال حفل يتعلق بسوق الأسهم السعودية فى نيويورك عما إذا كان قرار المحكمة سيؤثر سلبا على الاستثمار السعودى فى الولايات المتحدة، لكنه رفض التعليق قائلا إنه لم يطلع على الأنباء.

وقالت السعودية مراراً إن رافعى الدعاوى لا يمكنهم إثبات أن أى مسئول أو موظف أو ضابط سعودى خطط أو نفذ الهجمات.

كانت السعودية تتمتع بحصانة واسعة من الدعاوى القضائية الخاصة بهجمات سبتمبر فى الولايات المتحدة. لكن ذلك تغير عندما تجاوز الكونجرس فى سبتمبر 2016 حق النقض (الفيتو) الذى يتمتع به الرئيس الأمريكى آنذاك باراك أوباما وأقر قانونا يسمح باستمرار تلك القضايا.