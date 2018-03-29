الفلبين تخفض مستوى التحذير من البركان الأكثر نشاطًا

خفض العلماء الفلبينيون اليوم الخميس، من مستوى التحذير من البركان الأكثر نشاطًا في البلاد، حيث أشاروا إلى، أن أنشطة ثورانه توقفت بعد أكثر من شهرين من بدء ثورانه.

وكان بركان مايون في إقليم الباي، على بعد 330 كيلومترًا جنوب مانيلا، قد ثار في 13 يناير الماضي، مما اضطر أكثر من 80 ألف مواطن للفرار من منازلهم في 3 مدن و6 بلدات.

وقال المعهد الفلبيني لرصد النشاط الزلزالي والبركاني، إنه خلال الأسبوعين الماضيين أظهر نشاط البركان اليومي تراجعًا عامًا، مضيفًا أنه لم يتم رصد حمم جديدة عند قمة مايون منذ آخر تدفق للحمم في 18 مارس الجاري، في حين تراجع عدد الزلزال البركانية إلى أقل من 10 يوميًا.

وأوضح المعهد، أنه يخفض مستوى التحذير من مايون من المستوى 3 إلى المستوى 2، مما يشير إلى توقف نشاط الثوران وتراجعه لمستوى معتدل، ومازال هناك أكثر من 6400 شخص يقيمون في مراكز الإجلاء في 3 بلدات ومدينة واحدة في الباي حتى الإثنين الماضي، وذلك بحسب ما قالته وكالة الإغاثة من الكوارث.

ومن المتوقع، أن تسمح حكومة الباي الإقليمية للسكان بالعودة لمنازلهم في ظل خفض مستوى التحذير من مايون.

يذكر، أن البركان الذي يبلغ ارتفاعه 2463 مترًا، ثار 50 مرة منذ عام 1616، وكان آخر ثوران مميت له عام 2013، حيث لقي 5 من متسلقي الجبال حتفهم وأصيب 7 آخرين، في حين أودى ثوران قبل ذلك بـ 20 عامًا بحياة 79 شخصًا.