«السيسي» يحصل على 38 ألفا و204 أصوات بكرداسة

انتهت اللجنة العامة بالجيزة رقم 12 ومقرها مركز شرطة كرداسة، من عملية فرز وحصر الأصوات الانتخابية باللجان الفرعية التابعة لها، وسلمت وكلاء المرشحين كشفا بنتيجة حصر وتجميع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

وأظهر الكشف، الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، أن إجمالي عدد اللجان الفرعية التابعة لمركز شرطة كرداسة يبلغ 40 لجنة، وأن إجمالي عدد الناخبين المقيدين باللجان الفرعية التابعة لتلك اللجنة يبلغ 208 آلاف و802 ناخب.

كما أسفرت عملية حصر الأصوات عن أن عدد من أدلوا بأصواتهم خلال الأيام الثلاثة بالانتخابات الرئاسية بلغ 44 ألفا و527 ناخبا، وأن مجموع الأصوات الباطلة في جميع اللجان بلغ 4 الآف و424 صوتا، وأن مجموع الأصوات الصحيحة في جميع اللجان بلغ 40 ألفا و93 صوتا.

وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، من جملة الأصوات الصحيحة على 38 ألفا و204 أصوات، فيما حصل المرشح الآخر موسى مصطفى موسى على 1889 صوتا.