مصطفى الفقي: هناك حالة كراهية لنهضة مصر من بعض وسائل الإعلام الأجنبية

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر أصبحت تمضي في طريقها الصحيح، من خلال محاربتها للإرهاب والبناء في الداخل.

وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الخميس، أن الفترة المقبلة هي مرحلة الشباب والتعليم والثقافة، موضحًا أن هناك حالة كراهية من بعض وسائل الإعلام الأجنبية لنهضة وصعود مصر، حسب تعبيره.

وأوضح أن شعور المصريين في الوقت الحالي أعاد لهم إحساس يوم 30 يونيو عام 2013، معقبًا: «أشعر بتفاؤل أكثر من أي وقت مضى، الوضع الاقتصادي والاستثماري أفضل والسياحة تتحرك».

وتابع أن الوضع الحالي يحتاج إلى قدر من الصبر، مستطردًا أن العدو الأساسي الآن هو الإرهاب، وإذا استطاعت مصر التغلب عليه، ستتوجه إلى الأفضل، حسب قوله.