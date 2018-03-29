«ترامب» يختار طبيب البيت الأبيض لخلافة وزير شئون المحاربين القدامى

• «لوس أنجلوس تايمز»: الرئيس الأمريكى امتدح مظهر «جاكسون» ووصفه بأنه كنجم هوليودي

أقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، وزير شئون قدامى المحاربين ديفيد شولكن، واختار طبيب البيت الأبيض رونى جاكسون خلفا له، ما أثار تساؤلات حول علاقة ذلك الاختيار بتأكيد جاكسون قبل أقل من 3 أشهر أن الحالة الصحية للرئيس ممتازة، ولا يعانى من أى مشاكل تتصل بقدراته الذهنية.

وقال ترامب فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إنه «يسرنى إعلان اعتزامى ترشيح الأميرال رونى إل جاكسون الذى يحظى باحترام كبير، وزيرا جديدا لشئون قدامى المحاربين»، مضيفا: «أنا ممتن للخدمات التى قدمها شولكن لبلادنا ولمحاربينا الكبار».

وأوضح ترامب أن روبرت ويلكى المسئول فى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، سيتسلم بشكل مؤقت شئون الوزارة إلى حين موافقة الكونجرس على تعيين جاكسون، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتأتى إقالة شولكن فى أعقاب انتقادات تعرض لها تتعلق باستخدامه غير السليم لمخصصات السفر حيث اتهم بإنفاق 122 ألف دولار فى رحلة إلى أوروبا مع زوجته، العام الماضى، بدا أنها تنطوى على المزيد من السياحة أكثر من العمل.

ويمارس جاكسون عمله طبيبا للرؤساء الأمريكيين داخل البيت الأبيض منذ عهد الرئيس الأسبق، جورج دبليو بوش، وكان من قبل قائدا فى البحرية الأمريكية.

وأشارت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية إلى أن جاكسون قدم فى المؤتمر الذى عقده حول صحة الرئيس (فى يناير الماضى) دليلا على أسباب اختيار ترامب له، حيث قال: «أنا أراه (الرئيس) كل يوم، أحيانا مرتين أو ثلاث بسبب موقع مكتبى، ونخوض حوارات بشأن عدة أمور أغلبها لا يدور حول المسائل الطبية. وتسنى لى معرفته جيدا».

ونوهت الصحيفة إلى عامل آخر لاختيار جاكسون وهو ميل ترامب إلى أشخاص، يتمتعون بمظهر مناسب حيث وصف ترامب، جاكسون فى وقت سابق بأنه كـ«نجم هوليودى».

ومن جانبه، كتب ديفيد اكسيلرود، المستشار السابق فى إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، على حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «جاكسون رجل طيب ونبيل، دكتور جيد وعسكرى محترف، لكن ينتابك الشعور بأن (تعيينه) له علاقة كبيرة بالمؤتمر الصحفى الناجح الذى عقده حول صحة الرئيس أكثر من أى شىء آخر».