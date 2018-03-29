تنظم مكتبة الإسكندرية بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، في الفترة من 31 مارس إلى 9 إبريل 2018.

تشارك المملكة العربية السعودية في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الرابعة عشرة لعام 2018، وتأتي هذه المشاركة المتميزة تأكيدًا على العلاقات الثقافية الوطيدة بين مكتبة الإسكندرية والمؤسسات الثقافية السعودية.

ومن المقرر أن يضم الجناح السعودي إصدارات ومطبوعات وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة والملحقية الثقافية للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عرض إصدارات دور النشر السعودية والإنتاج الثقافي السعودي.

وقال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية: في بيان رسمي، إن المملكة العربية السعودية تشارك في المعرض بعدد من الأنشطة الثقافية ضمن البرنامج الثقافي، والذي يمتد طوال فترة إقامة المعرض، بالإضافة إلى معرض خاص عن مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، تقدمه وزارة الثقافة والإعلام السعودية لأول مرة للجمهور المصري بمكتبة الإسكندرية.

وكشف «الفقي» أن معرض الإسكندرية الدولي للكتاب سينظم مسابقات يومية لجمهوره لتوزيع مجموعة متميزة من الكتب والمطبوعات كهدية على المترددين خاصة الشباب، مضيفًا أن المكتبة ستُصدر عددًا من الكتب الجديدة في المعرض.

جدير بالذكر أن معرض الإسكندرية الدولي سيقوم على عدة محاور ثقافية، وهي: محور الثقافة في الوطن العربي الذي يتناول الثقافة المستقبلية في الوطن العربي، ومحور خاص بالأنشطة للمثقفين السكندريين وأعلام الإسكندرية من المفكرين والأدباء، وأخيرًا محور الأدب السيناوي الذي يناقش التاريخ التراثي لسيناء.