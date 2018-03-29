«الصحة»: بدء تلقي مقترحات المواطنين لتنمية خدمات «مرضى التوحد» عبر «خط ساخن»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن بدء تلقي مقترحات المواطنين بشأن تنمية الخدمات الموجهة لأسر الأطفال المصابين بالتوحد والخاصة بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، عبر الخط الساخن «08008880700»، التابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، يأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمرضى التوحد في شهر أبريل المقبل، بالتعاون مع الجمعية المصرية للأوتيزم.

وأوضحت الدكتورة منن عبد المقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن الخط الساخن يستقبل تساؤلات واستفسارات المواطنين يوميا من الأحد إلى الخميس، وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى 8 مساء.

وأشارت إلى أنه يوجد استشاري طب نفسي اطفال من الساعة 12 ظهرا وحتى 2 ظهرا؛ للرد على الاستشارات النفسية، مشيرة إلى أنه سوف يتم الإعلان عن مقترحات المواطنين نهاية شهر أبريل القادم، ليتم تنفيذها خلال العام المقبل.

جدير بالذكر أنه قد استقبل الخط الساخن خلال الربع الأول من العام الحالي 125 مكالمة، منها 96 مكالمة استعلام، و23 استشارة طبية، و6 شكاوى، لافتة إلى أن معظم المكالمات كانت من محافظتي القاهرة والجيزة، وتليهما محافظة المنوفية، ثم باقي المحافظات.