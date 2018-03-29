الخماسي الحديث: 8 لاعبين يشاركون ببطولة العالم للشباب

كشف شريف العريان، رئيس الإتحاد المصري للخماسي الحديث، أن المنتخب الوطني للشباب سيشارك في منافسات بطولة العالم للشباب المقرر إقامتها في الفترة من 7 إلى 16 أبريل بالبرتغال والمؤهلة لأولمبياد الشباب، بـ ٨ لاعبين بواقع ٤ لاعبين و ٤ لاعبات.

وأشارا العريان، أنه تم الأستقرار على اللاعبين المشاركين ببطولة العالم للشباب، وذلك بعد بطولة اسبانيا الدولية والتي انتهت فعالياتها ٢٥ مارس الماضي و حصد خلالها المنتخب الوطني 4 ميداليات، "ذهبيتين - فضية - برونزية".

و جاء اللاعبون المنتظر مشاركتهم بالبطولة علي النحو التالي: أحمد أسامة الجندي و علي الدين شريف و مهند طارق و محمد أدم، بينما اللاعبات هن : مريم عامر و سلمى أيمن و أميرة قنديل و هانيا طارق.

ومن المنتظر أن يرأس البعثة المهندس شريف العريان، حيث يرافقه المدير الأداري كابتن عوض سامي والمدير الفني للبنات، رؤوف حسام و المدير الفني للبنين ،عمرو سيد، و المدربين : أحمد الصغير (سلاح)، و هشام سليمان و إيهاب سيد (عدو)، و محمد الجمال (لياقة بدنية).

الجدير بالذكر أن في التصنيف الأولمبي للشباب، يحتل أحمد أسامة المركز الأول، يليه علي الدين شريف في المركز الثاني، و يأتي مهند طارق شعبان في المركز السادس.

و في التصنيف الأولمبي للبنات، تحتل مريم عامر المركز الثالث، و تحتل أميرة قنديل المركز ال ١١، و تأتي سلمى أيمن في المركز ال ١٤.

يذكر أن مريم عامر و سلمى أيمن لم تشاركا في بطولة أسبانيا الدولية مما أثر على تصنيفهما.