ناينجولان: روما ليس لديه ما يخسره أمام برشلونة

شدد البلجيكي رادجا ناينجولان، لاعب فريق روما الإيطالي، أن ناديه سيواجه برشلونة الإسباني في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا "بدون خوف"، مشيرا إلى أن فريقه ليس لديه ليخسره من تلك المواجهة.

يقدم روما مسيرة رائعة في المسابقة القارية هذا العام، حيث بلغ الأدوار الإقصائية عقب صدارته للمجموعة الثالثة بالدور الأول في البطولة، على حساب تشيلسي الانجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، قبل أن يتأهل لدور الثمانية عقب اجتيازه عقب شاختار دونتسيك الأوكراني في دور الستة عشر.

صرح ناينجولان لصحيفة (إل تيمبو) الإيطالية اليوم الخميس "إنها مباراة صعبة للغاية، الجميع يدرك ذلك، لكن الأمر الرائع هو أننا لن نخسر شيئا، يمكننا فقط محاولة جعل نجمنا أكثر لمعانا في أوروبا".

أوضح لاعب روما "برشلونة لم يتلق أي خسارة، لذلك فمن الواضح أن المباراة سوف تتسم بالصعوبة، يظن البعض أن مهمتنا ستكون مستحيلة على اعتبار أننا الطرف الأضعف في المواجهة، وهو ما يمثل دافعا إضافيا لنا".

أضاف ناينجولان "سنذهب إلى هناك من أجل خوض مباراة هجومية مفتوحة بدون خوف، لأنه ليس لدينا ما نخسره".

يحل روما ضيفا على برشلونة، الفائز بدوري الأبطال خمس مرات، يوم الأربعاء القادم على ملعب (كامب نو) معقل الفريق الكتالوني في مباراة الذهاب، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما بعد ستة أيام على الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية في لقاء العودة.