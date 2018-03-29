«الداخلية الكويتية»: أصدرنا 196 ألف رخصة قيادة للجالية المصرية في الكويت

أعلن الوكيل المساعد لشئون المرور بوزارة الداخلية الكويتية اللواء فهد الشويع، أن عدد رخص القيادة التي تم إصدارها للمقيمين من أبناء الجالية المصرية في الكويت بلغ 196 ألف رخصة.

ونفى «الشويع» في تصريح للصحفيين عقب حضوره حفل تكريم الفائزين في مسابقة النادي العلمي لميكانيكا السيارات والأنظمة المرورية الـ 26، الذي أقيم أمس تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح، ما تردد عن إصدار 330 ألف رخصة قيادة للمقيمين من أبناء الجالية المصرية، مؤكدًا عدم صحة تلك الترديدات.

وفيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة، التي يجوز معها إبعاد الوافد عن البلاد، قال «الشويع»، «لا إبعاد للوافدين إلا في مخالفتين اثنتين فقط، وهما القيادة دون رخصة، وتحميل ركاب دون صفة أو ترخيص يجيز ذلك»، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية تسخر إمكانياتها لنشر الثقافة والتوعية المرورية.

يشار إلى، أن الإحصائية السنوية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور الكويتي، قد أعلنت عن وقوع نحو 71 ألف حادث مروري، ومقتل 428 شخصًا في حوادث مرورية خلال عام 2017.