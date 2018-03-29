نتائج لجان أسوان: السيسي يكتسح بـ263940 صوتا مقابل 9563 لموسي

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز أصوات الناخبين بلجان محافظة أسوان اكتساح المرشح عبد الفتاح السيسي منافسه موسى مصطفى موسى بعد أن حصل على 263940 صوتا مقابل 9563 صوت لموسي.



وكانت اللجنة المشرفة على فرز أصوات الذين أدلو بأصواتهم في انتخابات الرئاسة داخل 249 لجنة بمحافظة أسوان، انتهت من عمليات الفرز فجر اليوم الخميس.



في مركز أسوان حصل المرشح السيسي على 9079 صوتا، وموسى 436 صوتا، حيث 10147 الأصوات الصحيحة، والباطلة 632، أما قسم أول أسوان فقد أسفر الفرز عن حصول السيسي على 31006 صوتا مقابل حصول موسى على 1433 صوتا، والأصوات الصحيحة 3239 والباطلة 1433.



ونتائج الفرز بلجان قسم ثان، أسفرت عن حصول السيسي على 23403 و1077 لموسى، والأصوات الصحيحة 24480 والباطلة 1957. وفي مدينة أبوسمبل، حصل السيسي على 1261 صوتا، وموسى 69 صوتا، الأصوات الصحيحة 1330 والباطلة 99.



وفي مركز إدفو، أسفرت نتائج الفرز عن حصول السيسي على 75048 صوتا، وموسى على 2474 صوتا، والأصوات الصحيحة 77522، والباطلة 4193. كما أسفرت نتائج فرز لجان مدينة دراو عن حصول السيسي على 28362 مقابل حصول موسى على 824 صوت، والأصوات الصحيحة 30504 والباطلة 1300.



وأسفرت نتائج فرز لجان مدينة كوم أمبو على حصول السيسي على 76269 صوتا مقابل حصول موسي على 2183 صوتا، والأصوات الصحيحة 81966 والباطل 4424، وفي مركز نصر النوبة، فقد حصل السيسي على 19512 صوتا مقابل حصول موسي على 1067 صوت، والأصوات الصحيحة 20579 والباطلة 1567.