قالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إن المحافظة استطاعت تحقيق نتائج إيجابية في المراكز التي وصفتها بأن «بها مصريون ليسوا وطنيين»، من خلال المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات الرئاسة 2018.

وأضافت «عبده»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أن المشهد الانتخابي في البحيرة والمحافظات الأخرى كان جميلًا وهائلًا، معقبة: «المصريون يفعلون كل شيء حينما يأمر الوطن، والنتائج الأولية مبشرة جدًا».

وتوجهت بالشكر للمرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى والمواطنين وجميع الجهات التي شاركت في العملية الانتخابية، معقلة على المؤشرات الأولية بمحافظة البحيرة، بقولها: «لا بد من ذكر أن من لهم حق التصويت بالمحافظة 3 مليون و800 ألف ناخب، وعدد الذين أدلوا بأصواتهم مليون و760 ألف صوتًا».

وأكدت أن المصريين كانوا يدًا واحدة في العملية الانتخابية، مستطردة: «سنركز على ثقافة النشء في الفترة المقبلة من خلال المدارس الابتدائية والإعدادية».

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المنافسة بين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، يوم 2 إبريل المقبل، حسبما أكدت الهيئة.