برلماني يطالب بتحديد السيارات المسموحة لـ«أوبر» و«كريم»

قال النائب سعيد طعيمة عضو مجلس النواب: «عندي مشكلة في التوكتوك لأن أعداده غير عادية وكبيرة».

وطالب خلال الاجتماع المشترك للجان النقل والمواصلات، والأمن القومي والشئون الاقتصادية بتحديد عدد المركبات التي يحق لكل شركة تسييرها في كل محافظة في قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام التكنولوجيا.

وقال «طعيمة»: «ممكن شركة تقفلي القاهرة، لازم تحدد عدد سيارات تشتغل في كل محافظة».

وبشأن الرسوم المدفوعة للدولة للحصول على التراخيص، قال «طعيمة» إنها في النهاية تتم من جيوب المواطنين.

وردت وزيرة الاستثمار سحر نصر قائلة: «نحن نتحرك من خلال مفردات السوق والعرض والطلب المستثمر أو صاحب العربية أو الشركة تتجه للمكان الذي عليه طلب، ولو في إقبال أعلى في مكان آخر يذهب إليه في أوقات معينة من السنة أو اليوم، مفردات السوق التي توجه المستثمر أو صاحب السيارة أو العامل».