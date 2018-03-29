«الخارجية الروسية» تستدعي السفير الأمريكي وإغلاق قنصلية الولايات المتحدة في سان بطرسبرج

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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن الخارجية الروسية استدعت السفير الأمريكي في موسكو لإخطاره بالرد على طرد الدبلوماسيين الروس.

وقال لافروف، بحسب وسائل إعلام روسية: "سنرد بالمثل على الدول التي طردت دبلوماسيينا".

كما أعلن لافروف إغلاق القنصلية الأمريكية في سان بطرسبرج، بحسب وكالة ايتار تاس.

كان العديد من الدول قد أعلنت عن طرد دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا التي اتهمت روسيا بتسميم الجاسوس سيرجي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا، ومن جانبها نفت روسيا هذا الاتهام، وتوعدت بالرد على طرد دبلوماسييها.