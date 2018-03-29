«جامعة بنها»: الشباب المصري أثبت انتمائه وحبه لوطنه خلال الانتخابات

أكدت جامعة بنها، في بيان لها اليوم، أن الشباب المصري أثبت مدى انتمائه لوطنه وحرصه على المشاركة الإيجابية في بناء المستقبل، وتجلى ذلك في أبهى صوره في الأيام الثلاثة الماضية للانتخابات الرئاسية.

وقال الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها، إن طلاب الجامعة أثبتوا للجميع أنهم على قدر المسئولية تجاه وطنهم، وأنهم على دراية كاملة بالانجازات التي تحققت على أرض الواقع من أجل مستقبلهم.

وأشار إلى أن مصر كلها شهدت عرسا انتخابيا وحدثا وطنيا رائعا، حيث خرج فيه وفقا للأرقام الأولية أكثر من 36 مليونا من المواطنين ممن لهم حق الانتخاب بكامل حريتهم وبإرادتهم الحرة للإدلاء بأصواتهم في صناديق الانتخاب، مؤكدين بأصواتهم التي وضعوها في صناديق الاقتراع على عمق انتمائهم للوطن وسعيهم للعمل على البناء والتنمية.

وأكد الدكتور القاضي، أن جميع من خرجوا وشاركوا في الانتخابات أكدوا ومن بينهم الشباب وطلاب جامعة بنها والعاملين بها من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس أنهم يقفون على قلب رجل واحد، مؤيدين وداعمين للرئيس الذي كان الإصرار على استمراره عملا وطنيا ضخما.

وأضاف رئيس الجامعة، أن ما شهدته الجامعة وكلياتها على مدى الأيام الثلاثة الماضية وما قبلها جاء تعبيرا عن الحس الوطني وفي تناغم بين جميع الطلاب والعاملين بالجامعة وكلياتها وكان له الأثر البليغ من خلال المسيرات الحاشدة التي قام بها قيادات وشباب الجامعة في زيادة اقبال المواطنين على الذهاب إلى اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في عملية انتخاب المستقبل.