قال الفنان محمد صبحي، إنه ابتعد عن السينما احترامًا لسنه، معقبًا: «لا بد من احترام الشخص لنفسه من خلال تقديم الشخصية المناسبة له، لا يجوز أن أُقبل وأحب على روحي مثل المراهقين».

وأضاف «صبحي»، خلال لقائه ببرنامج «العيلة»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أنه لا يحب صوره القديمة لأنه لا يحب شكله في صغره، مؤكدًا أنه رياضيًا طوال عمره، إلا أنه لا يمارس رياضة بنفس القدر الذي كان منذ 40 عامًا.

وتابع أنه يمارس الرياضة في الوقت الحالي التي تتناسب مع تركيبة جسده، معلقًا على فن المسرح، بقوله: «لا بد أن يكون هناك نظامًا في المسرح لأنه لا يصح إلى الصحيح، بشرط ألا يدخل الزائر ويُهان عقله من خلال تقديم أفكار سخيفة».

وأوضح أنه يحاول الاقتراب من جيل أحفاده لفهمه، معقبًا: «أقر بأن هناك انفصال بيني وبين أحفادي، لأنهم يحبوني كجدهم، لكنني كفنان أول مرة يشاهدوني، وبدأوا يشعروا أن جدهم شيء مهم».