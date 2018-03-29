«الاستعلامات»: «رويترز» تسحب تقريرها المغلوط حول سير العملية الانتخابية في مصر

ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات أن ضياء رشوان، رئيس الهيئة، تلقى من المسئولين الإقليميين لوكالة "رويترز" للأنباء خطابا يفيد بأن إدارة الوكالة بلندن ونيويورك قررت سحب تقارير مغلوطة نشرتها أمس واليوم حول سير عملية الانتخابات الرئاسية في مصر.

وقالت الهيئة إن خطاب "رويترز" أفاد بأنها قررت نشر قرار سحب التقارير المذكورة من خلال كافة وسائل الإعلام التابعة لها بجميع أنحاء العالم، مما يعد إقرارا منها بعدم صحة ما ورد بهذه التقارير.

وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قد قام منذ عصر أمس باتصالات مباشرة مع المسئولين الإقليميين في "رويترز"، عقب نشرها للتقارير المشار إليها.