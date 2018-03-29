تجدد أزمة سفر المعتمرين بسبب أخطاء البصمة الحيوية

تجددت أزمة المعتمرين مرة أخرى بسبب إجراءات شركة «تسهيل» السعودية، المسؤولة عن أخذ البصمة الحيوية من المعتمرين، فقد تبين أن جميع البصمات التي سبق أخذها من المعتمرين لا تظهر على الموقع الإلكتروني الخاص برحلات العمرة في السعودية، الأمر الذي أدى إلى تكرار أخذ البصمة من جميع المعتمرين المصريين بمجرد وصولهم المنافذ السعودية.

وأكد ناصر تركي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه تم مخاطبة وزارة السياحة باعتبارها الجهة الرسمية المسؤولة عن الشركات السياحية بهذه التطورات للتدخل لدى السلطات السعودية بالتنسيق مع الخارجية المصرية بهدف تصحيح هذه الأخطاء في نظام العمرة، التي سوف يترتب عليها مشاكل كثيرة بين شركات السياحة وشركة «تسهيل»، باعتبار أن العلاقات القائمة بين الطرفين علاقات تجارية وأن الشركة السعودية حصلت على كافة الرسوم التي حددتها مقابل أخذ البصمة من كل معتمر.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في إجراءات أخذ البصمة من المسافرين المصريين بشكل عام إلى السعودية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وحول النسب المخصصة لسفر المعتمرين وفقا لقرار مجلس الوزراء بواقع 400 ألف في المرحلة الأولى ما قبل رمضان، و100 ألف خلال رمضان، ومدى إمكانية ترحيل جزء من المرحلة الأولى للثانية في حالة عدم تنفيذ كل التأشيرات المخصصة لهذه المرحلة، قال «تركي»، إن هذا الأمر مستحيل لأننا نعمل من خلال قرار دولة ولا يمكن مخالفته وفي حالة عدم تنفيذ الـ400 ألف تأشيرة في المرحلة الأولى فلن يتم ترحيل تأشيرة واحدة خلال رمضان وسيتم الالتزام بالمائة ألف تأشيرة المخصصة لهذه المرحلة حتى لا يحدث تكدس أو إخلال بضوابط ورحلات العمرة.

وكانت وزارة السياحة قد تلقت خطابا من القائم بأعمال السفير السعودي بالقاهرة يفيد بافتتاح 15 فرعا لشركة «تسهيل» المسؤولة عن أخذ البصمة من المعتمرين المصريين وجاري افتتاح مراكز أخرى خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك بعد تواصل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة مع الجهات المسؤولة بالمملكة العربية السعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، لإرجاء البصمة لحين اكتمال جاهزية شركة «تسهيل» بكافة فروعها في المحافظات.

وقال محمد شعلان، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، إن هذه المراكز الإضافية قد تم فتحها في المحافظات التي لم يكن بها مراكز للشركة، وذلك بهدف التيسير على المعتمرين حتى لا يتكبدوا مشقة الانتقال من محافظة إلى أخرى لإنهاء إجراءات البصمة.