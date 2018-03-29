بدء محادثات بين مسؤولين من بيونج يانج وسول للتحضير لقمة بين الكوريتين

ذكر تقرير إعلامي كوري جنوبي، أن مسؤولين بارزين من الكوريتين التقوا في قرية بانمونجوم الحدودية اليوم الخميس لمناقشة تفاصيل المحادثات القادمة المقررة بين الجانبين.



وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن المسؤولين ناقشوا موعد وجدول أعمال القمة المقررة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.



وتأتي القمة المقرر عقدها الشهر المقبل وسط إشارات متزايدة على استعداد كوريا الشمالية لمناقشة برنامجيها النووي والصاروخي بعد أكثر من عام من التوترات.



وعقد الاجتماع الحدودي بعد يوم من إعلان الصين قيام كيم بزيارة سرية "غير رسمية" إلى بكين في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينج بأن كوريا الشمالية "ملتزمة بنزع السلاح النووي".



ولم ينقعد سوى اجتماعين بين الكوريتين منذ نهاية الحرب الكورية (1950-1953)، وكان أولهما في عام 2000 والثاني في 2007 في عاصمة كوريا الشمالية بيونج يانج.



ومن المتوقع أن يلتقي كيم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نهاية مايو المقبل، كما أشارت اليابان إلى رغبتها في عقد قمة مع بيونج يانج في كوريا الشمالية.



وأعرب ترامب أمس الأربعاء عن تفاؤله بشأن الجهود الرامية إلى نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، وقال إنه يتطلع إلى مقابلة كيم.