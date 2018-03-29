وزير النقل: إنشاء حوائط خرسانية بمحطة مترو «الزمالك» حفاظا على المنشآت والسفارات

قال هشام عرفات، وزير النقل، إنه يتم تنفيذ حوائط خرسانية، يبلغ سمكها متر وربع، وبأعماق تصل إلى 60 مترا، في محطة مترو «الزمالك»، بالجزء الأول «3A» من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، وذلك للحفاظ على كافة مباني المنشآت والسفارات المتواجدة في نطاق المحطة.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، عقب جولته التفقدية المفاجئة مساء أمس؛ لمتابعة أعمال تنفيذ محطة مترو الزمالك، أنه تم وضع نظام مراقبة دقيق للغاية خاص بسلامة المنشآت يتم رصدها على مدار الساعة، منوها إلى أن هذا الجزء من المرحلة الثالثة يشمل أربع محطات نفقية وهي «جمال عبد الناصر، وماسبيرو، والزمالك، والكيت كات»، بعد امتداده من محطة العتبة.

وأكد «عرفات»، على العاملين بالمشروع ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في تنفيذ الأعمال، لافتا إلى أن مشروعات المترو الجديدة تساهم في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة، كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعي المنظم، والمستهدف أن تستوعب شبكة مترو الأنفاق بعد استكمال تنفيذها ما يقرب من 9 ملايين راكب يوميا.