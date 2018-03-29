السوري نزار محروس مدربا جديدا  لنادي الإمارات

قررت إدارة نادي الإمارات اليوم الخميس، تعيين السوري نزار محروس مدربا جديدا للفريق الكروي الأول بدلا من التونسي نور الدين العبيدي، وذلك قبل انطلاق مباريات الجولة 20 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

يحتل الامارات المركز قبل الأخير في ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة، وهو نفس رصيد حتا الذي يحتل المركز الأخير ولكن الامارات يتفوق بفارق الاهداف.

كان العبيدي تولى المهمة خلفا للمدرب التشيكي ايفان هاشيك، بعد سلسلة من الهزائم وتراجع المستوى، حيث عمل مساعدا للمدرب التشيكي، أما المدرب الجديد نزار فقد تولى مهمة حتا خلفا للمقدوني جوكيكا هادجيفسكي، ثم تمت إقالته ليحل بدلا منه المدرب الاماراتي عبدالمجيد النمر.

جاء التعاقد مع نزار محروس حتى نهاية الموسم الجاري، الذي يتبقى منه 3 مباريات حيث يلتقي الامارات مع الجزيرة في السابع من أبريل المقبل.