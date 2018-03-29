سباحة ألمانية تبيع ميدالياتها لسداد ديونها

اضطرت السباحة الأولمبية الألمانية السابقة ساندرا فولكر لبيع الميداليات، التي حصلت عليها في سباقات السباحة، من أجل سداد ديونها المالية.

قالت فولكر، الحائزة على ميدالية فضية وبرونزيتين في أولمبياد أطلنطا عام 1996، اليوم الخميس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بعد الانتهاء من إجراءات الإعسار المالي قبل الموعد المحدد "أشعر بالسعادة والراحة الآن بالتأكيد".

أجرت فولكر مزادا علنيا لبيع ميدالياتها، حيث بلغ ثمنها 67500 يورو (82956 دولار)، وفقا لفيرينا فوجت، المسؤولة عن إنهاء إجراءات الإعسار المالي الخاصة بفولكر، التي أشارت إلى أن جميع الدائنين وافقوا على أن السباحة الألمانية أصبحت غير مدينة بأي اموال الآن.

كانت فولكر /43 عاما/ تقدمت بطلب شخصي بشان العجز عن سداد الديون في عام 2013، علما بأن المدة المحددة لإنهاء تعثرها المالي كان مقررا أن تنتهي في تشرين ثان/نوفمبر عام 2019.