مصدر: وفد من «الحجر البيطرى» زار السعودية لرفع الحظر المفروض على الأسماك المصرية

زار وفد من الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوص، السعودية، الأسبوع الماضى، للتفاوض على رفع الحظر الذى فرضته الرياض على استيراد الأسماك المصرية، وفقا لمصدر مسئول طلب عدم ذكر اسمه، مشيرا إلى أن الوفد اتفق على عقد لجنة تجارية مشتركة فى المملكة لتسوية جميع قرارات الحظر.

وحظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، فى أغسطس الماضى، استيراد أسماك البلطى والبورى من مصر «كإجراء احترازى» بسبب اكتشاف فيروس (Tilapia Lake) فيها بناء على النشرة التحذيرية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو».

من جهة أخرى، قال أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إنه راسل أخيرا الإدارة المختصة الهيئات السعودية المختصة لتفعيل موافقة المملكة على رفع الحظر عن استيراد الفلفل والفراولة المصرية.

وكانت المملكة قد وافقت منذ مطلع الشهر الحالى على رفع الحظر المفروض على صادرات مصر من الفراولة والفلفل، لكن الموافقة لم تدخل حيز التنفيذ.

وأضاف العطار فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنه يتوقع رد الجانب السعودى خلال انعقاد اللجنة التجارية المشتركة بين مصر والسعودية، والتى سوف تعقد نهاية الشهر القادم.

وكان طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قال إن اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة ستعقد اجتماعها خلال النصف الثانى من العام الحالى بالرياض، لبحث وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

يشار إلى أن السلطات السعودية حظرت خلال يونيو 2017 دخول الفراولة المصرية بسبب زيادة المبيدات المستخدمة فيها، وقبل هذا القرار وخلال ديسمبر 2016 حظرت دخول ثمار الفلفل لنفس السبب، كما حظرت المملكة فى يناير الماضى، استيراد الجوافة المصنعة والمجمدة من مصر، وقبلها حظرت استيراد ثمار الجوافة فى نهاية ديسمبر الماضى 2017.