«المركزى للإحصاء»: الاقتصاد لم يوفر سوى ثلث فرص العمل المطلوبة فى الفترة من 2010 إلى 2015

• النشاط الصناعى أقل الأنشطة مساهمة فى التوظيف.. والخدمات هى الأعلى

أوضحت دراسة عن سوق العمل فى مصر أعدها للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وتم عرضها اليوم، أن الاقتصاد المصرى لم يتمكن من توفير فرص العمل المطلوبة لمجاراة الزيادة السكانية فى البلاد خلال الفترة من 2010 إلى 2015، ولم ينجح إلا فى توفير أقل من ثلث الفرص المطلوبة.

وبحسب الدراسة زاد عدد السكان ممن هم فى سن العمل خلال الفترة من 201 إلى 2015 بمعدل 3.1% سنويا، بينما زادت فرص العمل بنسبة 0.9% فقط.

وأشارت الدراسة التى أعدها الجهاز بالتعاون مع منظمة الهجرة العالمية أنه نتيجة لهذا الخلل ارتفعت معدلات البطالة عن معدلات النمو.

وقالت الدراسة إن نشاط الخدمات شهد أعلى معدل توظيف للداخلين الجدد إلى سوق العمل بنسبة 51.1%، يليه نشاط الزراعة بنسبة 27.9%، بينما كان النشاط الصناعى أقل الأنشطة مساهمة فى التوظيف بنسبة 8.2%.

وأوضحت أن نسبة الأشخاص الموظفين من الحاصلين على تعليم دون متوسط بلغت 40% خلال الفترة من 2010 وحتى 2015، بينما بلغت نسبة الموظفين من ذوى التعليم المتوسط 32%، والحاصلين على تعليم عال 26%.

وتحت عنوان الخصائص الديموغرافية فى مصر والتى تتناول خصائص السكان، قالت الدراسة إن عدد السكان فى مصر سيزيد بمعدل 1.5 مليون نسمة سنويا حتى نهاية القرن الحالى (عام 2100)، وأن نسبة الشباب فى مصر تراجعت من 41% عام 1990 إلى 33.2% فى 2015، ومن المتوقع أن تصل إلى 17.2% مع نهاية القرن الحالى.

وقالت الدراسة إن أعداد كبار السن ارتفعت بنحو 7 أضعاف منذ عام 1950 حتى 2015، ومن المتوقع أن تصل نسبتهم إلى 21.6% من إجمالى السكان فى 2100، بما يساوى 45 مليون نسمة، ليتجاوزو بذلك عدد الأطفال الذى من المتوقع أن يصل عددهم إلى 36 مليون طفل.

وتوقعت الدراسة ارتفاع أعمار المصريين إلى 85 عاما مقارنة بـ65 عام حاليا.

وبحسب الدراسة التى عرضها الجهاز فإن عدد المصريين فى الخارج بلغ 3.27 مليون فى عام 2015، وهو ما يزيد بنحو 2.5 مرة على عام 1990، وقالت إن 87% منهم فى البلدان العربية.