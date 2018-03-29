مسؤول يمني: مقتل 10 جنود في كمين مسلح شرق البلاد

أفاد مصدر محلي مسؤول باليمن، أمس الأربعاء، بمقتل عشرة جنود من قوات النخبة الحضرمية التابعة للجيش الحكومي بكمين مسلح بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.



وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، إن مسلحين مجهولين أطلقوا وابلا من النار على دورية عسكرية تتبع قوات النخبة الحضرمية (قوات يمنية مدعومة من دولة الإمارات) في مديرية حجر شمال حضرموت، ما أسفر عن مقتل عشرة جنود.



ولم يصدر بيان رسمى بذلك.



ورجح المصدر، أن المسلحين ينتمون لتنظيم القاعدة، لافتًا إلى أنهم فروا عقب تنفيذ الهجوم مباشرة.



وحتى اللحظة لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ الكمين.



وتشهد عدة محافظات يمنية، من بينها حضرموت، اختلالات أمنية واسعة، أدت إلى استمرار نشاط تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية (داعش)، اللذين ينفذان عمليات هجومية متكررة ضد القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي.