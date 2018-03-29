نائب محافظ القاهرة يشارك في افتتاح ميدان باب الشعرية

وجه عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء برفع كفاءة وتطوير الميادين التابعة لكل حي من حيث العناية بالمسطحات الخضراء وتقليم الأشجار وتهذيبها وإعادة طلاء الجدران والحوائط بها مع إزالة آثار التشوهات، والتأكد من صلاحية أعمدة الإنارة وعملها بكفاءة مع إحكام غلق الفتحات بها، وعدم خروج أي أسلاك منها، بالإضافة إلى ترميم الحفر والمطبات واستعواض البلاطات المفقودة بالأرصفة.

ومن جانبه، افتتح اللواء خالد عقل، رئيس باب الشعرية، ميدان باب الشعرية، بحضور اللواء أيمن عبد التواب، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وأعضاء مجلس النواب عن الحي وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية بالحي، ذلك بعد الانتهاء من تطويره بتكلفة تقدر قيمتها حوالي 160 ألف جنيه، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني ممثلا في عدد من رجال الأعمال.

وقال «عقل»، إن أعمال التطوير شملت تركيب أرضيات رخام ودهان الأرصفة الداخلية والخارجية وطلاء أسوار الحديد وأعمدة الإنارة، مع رفع كفاءة المسطحات الخضراء والتغطية بالنجيل الصناعي.

وأضاف أن التطوير شمل إعادة ترميم تمثال الفنان محمد عبد الوهاب، الذي تم بمعرفة عدد من المتخصصين بالفنون التشكيلية بوزارة الثقافة بعد أن قام الحي بتوفير الخامات اللازمة لعملية الترميم، كما تم زيادة المساحة المثلثة المحيطة بالتمثال.