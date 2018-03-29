«إينى» تحفر 3 آبار إضافية فى حقل ظهر لزيادة معدلات إنتاج الغاز

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات، إن شركة إينى الإيطالية تعتزم حفر 3 آبار إضافية ضمن أعمال المرحلة الأولى من تنمية حقل ظهر لزيادة معدلات انتاج الغاز.

وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن الشركة تخطط لزيادة عدد آبار المرحلة الأولى إلى 9 آبار بدلا من 6 حاليا، فى ظل خطة لزيادة معدلات انتاج الغاز لتتخطى 700 مليون قدم مكعب يوميا بحلول مايو القادم، على أن ترفع الإنتاج مجددا قبل نهاية العام الحالى إلى 1.8 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

وكان طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قال فى تصريحات سابقة إنه تم حفر 6 آبار فى حقل ظهر من إجمالى 20 بئرا يستهدف حفرها على مدى المشروع بالكامل، وأضاف أن انتاج حقل ظهر البالغ نحو 350 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا حاليا سيرتفع مع اكتمال المرحلة الأولى من المشروع والمخطط لها فى يونيو 2018، على أن يصل الإنتاج تدريجيا إلى ذروته فى عام 2019 بواقع 2.7 مليار قدم مكعب يوميا.

وبحسب الوزير سيساهم إنتاج حقل ظهر إيجابيا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، وتقليل فاتورة الاستيراد، موضحا أن ما ينتجه الحقل حاليا يوازى حجم ثلاثة شحنات من الغاز المسال المستورد من الخارج ما يعنى وفر بقيمة تصل إلى 60 مليون دوﻻر شهريا أو ما يتجاوز 700 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى أن الوفر سيرتفع مع اكتمال الانتاج إلى نحو مليارى دولار سنويا.

وكانت شركة إينى الإيطالية للنفط، قد أعلنت بنهاية أغسطس من عام 2015، عن اكتشاف كبير للغاز الطبيعى فى المياه العميقة بالبحر المتوسط فى حقل ظهر بمنطقة امتياز «شروق» بالمياه الاقتصادية المصرية (تلى المياه الإقليمية).

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى نهاية شهر يناير الماضى الافتتاح الرسمى لحقل ظهر، حيث بدأ الحقل ضخ الغاز الطبيعى الفعلى من الآبار البحرية به إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد، لمعالجته خلال ديسمبر الماضى، وضخه فى الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئى 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

وبحسب بيانات ايجاس، فان معدل الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى يبلغ حاليا 6.1 مليار قدم مكعب يوميا، ويصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى نحو 5.5 مليار قدم مكعب يوميا، ارتفاعا من 4.6 مليار قدم خلال عام 2016 بعد ربط عدد من الاكتشافات الجديدة على الشبكة القومية للغاز وعلى رأسها حقل ظهر.

وتتوقع إيجاس ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى فى عام 2018 إلى 6.3 مليار قدم مكعب يوميا، مقارنة بـ6 مليارات قدم مكعب يوميا فقط كانت قد استهدفتها خلال النصف الثانى من 2017.