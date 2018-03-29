«الخارجية»: مصر ترحب بتوصيات البعثات والمنظمات المختلفة المتابعة للانتخابات

أكد السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية، أن مصر ترحب بالتوصيات التي تقدمها بعثات المنظمات الإقليمية والدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وذلك للاستفادة منها في الانتخابات المقبلة.

وقال السفير حمدي لوزا، في تصريحات لعدد من الصحفيين اليوم الخميس، إن مصر سعيدة بتقرير بعثتي الكوميسا وتجمع الساحل والصحراء بشأن متابعتها الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن التقرير الذي أعد من قبل بعثتي الكوميسا وتجمع الساحل والصحراء لمتابعة الانتخابات الرئاسية تناول العديد من العوامل من التجربة المصرية منها القرارات التي تنظم العملية الانتخابية، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية والأمن في محيط اللجان وإدارة اللجان وكذلك متابعة السيدات اللاتي أشرفن على العملية الانتخابية وإعلان نتائج اللجان.

وأضاف «لوزا»، أن البعثتين أكدتا في تقريرهما أن الانتخابات المصرية اتسمت بالمصداقية والنزاهة، مشيرا إلى أن هذه الرسالة مهمة للعالم وأن البعثة سوف تستفيد من التجربة المصرية في نقلها إلى دول أخرى، وسيتم مقارنة هذه التجارب في عدة دول، وسيتم النظر للاستفادة من النقاط الإيجابية في ناحية توفير الأمن واستخدام التكنولوجيا لسرعة للأداء بالأصوات حيث كان يخرج الناخب بعد أربعة دقائق من العملية التصويتية.

وأوضح أن مصر سوف تأخذ التوصيات بكل جدية والهيئة الوطنية سوف تستفاد منها، ذاكرا أن بعثة الجامعة العربية ستعلن توصياتها يوم الأحد المقبل، وأن تقرير البعثات الدولية المتابعة للانتخابات الرئاسية هي تقارير مبدئية لأن التقارير النهائية لا تصدر إلا بعد إعلان الهيئة العليا للانتخابات عن النتائج الرسمية لعملية التصويت.

ونوه إلى أن البعثة أبدت إعجابها بالمظاهر الاحتفالية التي صاحبت العملية الانتخابية منها الموسيقى في الشوارع ومظاهر الفرحة لدى المصريين بعكس العملية الانتخابية في دول أخرى والتي تسودها فيها أعمال عنف.